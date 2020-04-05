Kayseri Gençlerbirliği 15 kart gördü

Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol takımı, Kadınlar 2.Liginde 17 haftalık dilimde 14 kez sarı kart görürken, 1 kez de kırmızı kart gördü.

Kadınlar 2.Ligi 17.haftasında Covid19 virüsü nedeniyle ertelendi. Liglerin tehir edilene kadar oynadığı 14 maçta 31 puan toplayarak ligin 6.sırasında yer alan Kayseri Gençlerbirliği bayan futbol takımı, bu maçlarda 14 kez sarı kart ve 1 kez de kırmızı kart gördü.

Ligin 16.haftasında oynadığı maçta kart görmeden kapatan KırmızıSiyahlılar, ligin 4.haftasında 4 kez sarı kart ve 7. ve 9.haftalarında ise 2 kez sarı kart gördü. Gençlerbirliği takımında ligin 3.haftasında 1 kez kırmızı kart görmüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.