18-20 yaş aralığında olup çalıştıklarını belgeleyenler sokağa çıkabilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

18-20 yaş aralığında olup çalıştıklarını belgeleyenler sokağa çıkabilecek

İHA

Kayseri Valiliği, Covid19 tedbirleri çerçevesinde 1820 yaş aralığında olup çalıştıklarını belgeleyenlerin sokağa çıkış yasağından muaf tutulacağını duyurdu.

18-20 yaş aralığında olup çalıştıklarını belgeleyenler sokağa çıkabilecek

Kayseri Valiliği, Covid19 tedbirleri çerçevesinde 1820 yaş aralığında olup çalıştıklarını belgeleyenlerin sokağa çıkış yasağından muaf tutulacağını duyurdu.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın tarafından yapılan açıklamada, Kayseri genelinde alınan tedbirlere istinaden sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak bazı tereddütlerin yaşandığı bildirildi. Yaşanan tereddütler sonrasında yeni kararlar alındığı ve 01.01.2020 ve 01.01.2002 tarihleri arasında doğanların çalıştıklarını belgelemeleri halinde sokağa çıkış yasağından muaf oldukları duyuruldu.
Konuyla ilgili olarak Vali Şehmus Günaydın tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince ilgi (a) Valiliğimiz Genel Emrinde ilgi (b) Genel Emir ile bazı düzenlemelere gidilmiş olmakla birlikte, İlimiz genelinde alınan tedbirler kapsamında 01.01.2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici olarak yasaklayan düzenlemenin kapsamı konusunda uygulamada bazı tereddütler yaşandığı görülmekte olduğundan, bu tereddütlerin giderilebilmesi ve uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın Genelgesi doğrultusunda aşağıda belirtilenlerin kapsam dışı tutulmaları gerektiği değerlendirilmek suretiyle Valiliğimiz ilgi (a) Genel Emrinin (h) bendi iptal edilerek (i) bendi (h) bendi haline dönüştürülmüş devamına müteselsilen aşağıda yer alan yeni bendler eklenmiştir.
Buna göre doğum tarihi 01.01.2000 01.01.2002 tarihleri arasında (1820 yaş aralığında) olmakla beraber
i ) Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar,
j) Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler,
k) Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri,
Sokağa çıkma sınırlandırılmasına ilişkin olarak istisna kapsamındadır.
Bu istisnalar 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacaktır.
Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorundadırlar.
Bu Karar yayımı itibariyle yürürlüğe girer. İlanen tebliğ olunur."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Palancıoğlu, "Halk sağlığını önemsiyor, esnafımıza değer veriyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu, "Halk sağlığını önemsiyor, ...
Genç futbolcu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle antrenmanlarını evinde yapıyor
YEREL HABERLER Genç futbolcu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle ...
20 yaş altının sokağa çıkma yasağı bu okulu vurdu 255 ton dezenfektan üreten öğrenciler, üretime devam edemeyecek
YEREL HABERLER 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı bu okulu vurdu 255 ...
MS hastası akademisyen, bestelediği şarkıyı Bakan Koca'ya gönderdi
YEREL HABERLER MS hastası akademisyen, bestelediği şarkıyı Bakan ...
ERÜ Hayvan Hastanesi, tedbirler kapsamında sadece acil hasta kabul ediyor ERÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gültekin Atalan: “Şu an sadece acil vakaları alıyoruz ama diğer hastalarımızı da mağdur etmeyeceğiz”
YEREL HABERLER ERÜ Hayvan Hastanesi, tedbirler kapsamında sadece ...
Emre Demir'den Evde Kal çağrısı
YEREL HABERLER Emre Demir'den Evde Kal çağrısı
İsmail Çipe 8 maçta forma giydi
YEREL HABERLER İsmail Çipe 8 maçta forma giydi
Hakan Arıkan formaya hasret
YEREL HABERLER Hakan Arıkan formaya hasret
Kayseri Gençlerbirliği 15 kart gördü
YEREL HABERLER Kayseri Gençlerbirliği 15 kart gördü
Develi'de esnafa korona virüs darbesi
YEREL HABERLER Develi'de esnafa korona virüs darbesi
Huzurevi ve bakım evlerinde çalışanlar sokağa çıkma sınırlandırılmasında istisna kapsamına alındı
YEREL HABERLER Huzurevi ve bakım evlerinde çalışanlar sokağa çıkma ...
Selfie çekmek isterken kayalıklardan yuvarlandı
YEREL HABERLER Selfie çekmek isterken kayalıklardan yuvarlandı
Kayseri’de uyuşturucu taciri 6 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri’de uyuşturucu taciri 6 şahıs yakalandı
Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı 18 metre yüksekliğindeki uçuruma yuvarlanan şahsı kurtarmak için ekipler seferber oldu
YEREL HABERLER Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma ...
(Görüntülü) Kayseri'de pazarda maskeli alışveriş
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kayseri'de pazarda maskeli alışveriş
Develili esnaftan örnek davranış; her gün 100 aileye 2 ekmek yardımı yapıyorlar
YEREL HABERLER Develili esnaftan örnek davranış; her gün 100 aileye ...
Pazar Yeri Genelgesi'ne Talas'ta sıkı kontrol
YEREL HABERLER Pazar Yeri Genelgesi'ne Talas'ta sıkı kontrol
Kazım Yücel: “Emekliler maaşlarını bankalardan nasıl alacakları konusunda bilgilendirilmeli”
YEREL HABERLER Kazım Yücel: “Emekliler maaşlarını bankalardan nasıl ...
İl Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerle telekonferansta buluştu 81 öğretmen tarafından her gün bin 800 öğrenciye dersler görüntülü olarak veriliyor Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci: “Her türlü teknoloji ile öğrencilere ulaşmaya çalışıyoruz”
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerle telekonferansta ...
Öğretmenden örnek davranış, mutfak dolabının üzerinde ders anlattı
YEREL HABERLER Öğretmenden örnek davranış, mutfak dolabının üzerinde ...
Kayseri'de pazarda maskeli alışveriş
YEREL HABERLER Kayseri'de pazarda maskeli alışveriş
Mutfak dolabı kapağında matematik dersi
YEREL HABERLER Mutfak dolabı kapağında matematik dersi
Kayserispor´da 5 futbolcuya sokağa çıkma yasağı
YEREL HABERLER Kayserispor´da 5 futbolcuya sokağa çıkma yasağı
Maske kullan, evde kal
YEREL HABERLER Maske kullan, evde kal

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X