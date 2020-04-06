Çocuklarınızı aşırı kaygılı kişilerden uzak tutun Çocuk Gelişim Uzmanı Sümeyra Ünver, "Çocuklarınızla keyif veren şeyler izleyin, aşırı kaygılı kişilerden uzak tutun"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çocuklarınızı aşırı kaygılı kişilerden uzak tutun Çocuk Gelişim Uzmanı Sümeyra Ünver, "Çocuklarınızla keyif veren şeyler izleyin, aşırı kaygılı kişilerden uzak tutun"

İHA

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte, korona virüsün çocukların da gündemine girdiğinin altını çizen İl Sağlık Müdürlüğü Pisko Sosyal Destek Birimi Çocuk Gelişim Uzmanı Sümeyra Ünver, "Çocuklarınızla keyif veren şeyler izleyin, aşırı kaygılı kişilerden uzak tutun" uyarısında bulundu.

Çocuklarınızı aşırı kaygılı kişilerden uzak tutun Çocuk Gelişim Uzmanı Sümeyra Ünver, "Çocuklarınızla keyif veren şeyler izleyin, aşırı kaygılı kişilerden uzak tutun"

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte, korona virüsün çocukların da gündemine girdiğinin altını çizen İl Sağlık Müdürlüğü Pisko Sosyal Destek Birimi Çocuk Gelişim Uzmanı Sümeyra Ünver, "Çocuklarınızla keyif veren şeyler izleyin, aşırı kaygılı kişilerden uzak tutun" uyarısında bulundu.
Korona virüsün çocukların da gündemine girdiğini, bu süreçte ebeveynlerin çocukları doğru bilgilendirmesi ve duygusal açıdan desteklemesinin önemli olduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürlüğü Pisko Sosyal Destek Birimi Çocuk Gelişim Uzmanı Sümeyra Ünver, "Çocukları en doğru şekilde bilgilendirmek için doğru bilgiye ulaşmak gerekir. Özellikle sosyal medyada yayılan asılsız haberlere itibar etmemek ve çocukları bu tarz haberlerden uzak tutmak gerekir. Ölen kişi sayısı gibi çocuklar tarafından bilinmesi gerekmeyen haberleri de çocukların yanında izlememek ve konuşmamak doğru olacaktır" dedi.
Virüs ve virüse karşı alınması gereken önlemlerin çocuklara uygun bir şekilde anlatılmasının faydalı olacağını aktaran Ünver, "Çocuklara korona virüsünün bir çeşit grip virüsü olduğunu, taze sebze, meyve, bol su ve sabun sevmediğini söyleyebilirsiniz. 'Ellerini yıkarken . şarkısını (sevdiği bir şarkı) söylemeye ne dersin? Şarkı bitene kadar ellerini sabunlarsan mikropların öldüğünden emin olabiliriz.” diyerek el yıkama süresini somutlaştırmasına yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca virüsün temas ile bulaşması sebebiyle “Bir süre başkalarıyla selamlaşırken gözlerimizi kullanabiliriz. Böylece el sıkmak ya da sarılmak yerine birbirimizin gözlerine bakarız. Ya da elimizi havaya kaldırıp merhaba diyebiliriz.' gibi açıklamalarla alternatif iletişim yöntemlerini öğretebilirsiniz. Ellerini yıkamayı unutmak, bir arkadaşına sarılmak, elini ağzına götürmek gibi vermiş olduğunuz önlem kurallarına uygun davranmayı unuttuğu zaman çocuğunuza kızmayın. Bu yeni sürece adapte olmak için zamana ihtiyacı olduğunu hatırlayın ve örnek olun" diye konuştu.
Çocukların ebeveynlerinin duygularından ve tutumlarından çok etkilendiğinin altını çizen Ünver, "Bu sebeple ebeveynlerin olumlu düşünmesi ve süreçte çözüm odaklı bir yerde durması oldukça kıymetli. Duygularını regüle edemeyen yetişkinler bu konuda destek almakta gecikmemelidir. Size iyi gelen şeylere odaklanın, keyif veren şeyler izleyin, dinleyin, okuyun ve çocukları da kendinizi de aşırı kaygılı kişilerden uzak tutun. Çünkü kaygı da virüs gibi bulaşır ve tehlikelidir" ifadesinde bulunarak şu uyarılarda bulundu:
"Birlikte olmak, sevgi ve paylaşım tüm aile üyeleri için iyileştirici ve güçlendiricidir. Bu dönemde çocuklarla duygusal temasa geçmek, sohbet etmek, oyun oynamak hem mevcut kaygılarını fark etmenizi hem de böyle durumlarda onlara yardımcı olmanızı sağlar. Ebeveyn tutumları çocukların dünya ile ilgili temel inanç gelişiminde oldukça önemlidir. Ebeveynlerinden sevildiğine ve korunduğuna dair mesajlar alan çocuklar kendilerini daha güvende hissedip duygularını daha stabil tutabilirler.
Tatili evde etkinlikler planlayarak, doğa yürüyüşleri yaparak değerlendirmek de önemli bir detay. Çocuklar boş kaldıklarında kaygı verici düşüncelere daha kolay kapılırlar. Bu sebeple işlevsel bir meşguliyet oluşturmak çocukların olumsuz duygulara kapılmasını önler. Okulda eksik kalınan konuları tamamlaması, zorlandığı derslere odaklanarak tekrarlar yapması, bir hobisi varsa onunla ilgilenmesi gibi konularda çocuklara rehberlik ederek evdeki zamanı mümkün olduğunca iyi bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olabilirsiniz.
Kontrol hali kontrolden çıkarsa uzman desteği alın.
Obsesif kompülsif bozukluk (OKB) tanısı almış çocuklar bu süreçten daha fazla etkilenebilir. Ancak tanı almamış kaygılı çocukların da bazı düşünce, duygu ve davranışları günlük hayatlarını olumsuz etkileyecek şekilde değişmeye başladıysa ve giderek artıyorsa bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekir. Bu konuda uzmanlarla iş birliği yapmak olası olumsuz durumlara erken müdahalede bulunmak için oldukça önemlidir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bellona Kayseri Coachı Ayhan Avcı: "Hesaplarımız yeni sezon üzerine"
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Coachı Ayhan Avcı: "Hesaplarımız yeni ...
Kayseri'de araç yoğunluğu yüzde 90 azaldı
YEREL HABERLER Kayseri'de araç yoğunluğu yüzde 90 azaldı
Yeşilhisar Belediye Başkanı Taşyapan'ın acı günü
YEREL HABERLER Yeşilhisar Belediye Başkanı Taşyapan'ın acı günü
Kayseri Barosu'nun paylaştığı 49 yıllık mektup büyük beğeni topladı
YEREL HABERLER Kayseri Barosu'nun paylaştığı 49 yıllık mektup büyük ...
Büyükşehir, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi aileleri ...
Erciyes Anadolu Holding'de Ufuk Yılmaz Üzüntüsü
YEREL HABERLER Erciyes Anadolu Holding'de Ufuk Yılmaz Üzüntüsü
(Görüntülü) MS hastası akademisyen, bestelediği şarkıyı Bakan Koca'ya gönderdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) MS hastası akademisyen, bestelediği ...
18-20 yaş aralığında olup çalıştıklarını belgeleyenler sokağa çıkabilecek
YEREL HABERLER 18-20 yaş aralığında olup çalıştıklarını ...
Başkan Palancıoğlu, "Halk sağlığını önemsiyor, esnafımıza değer veriyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu, "Halk sağlığını önemsiyor, ...
Genç futbolcu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle antrenmanlarını evinde yapıyor
YEREL HABERLER Genç futbolcu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle ...
20 yaş altının sokağa çıkma yasağı bu okulu vurdu 255 ton dezenfektan üreten öğrenciler, üretime devam edemeyecek
YEREL HABERLER 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı bu okulu vurdu 255 ...
MS hastası akademisyen, bestelediği şarkıyı Bakan Koca'ya gönderdi
YEREL HABERLER MS hastası akademisyen, bestelediği şarkıyı Bakan ...
ERÜ Hayvan Hastanesi, tedbirler kapsamında sadece acil hasta kabul ediyor ERÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gültekin Atalan: “Şu an sadece acil vakaları alıyoruz ama diğer hastalarımızı da mağdur etmeyeceğiz”
YEREL HABERLER ERÜ Hayvan Hastanesi, tedbirler kapsamında sadece ...
Emre Demir'den Evde Kal çağrısı
YEREL HABERLER Emre Demir'den Evde Kal çağrısı
İsmail Çipe 8 maçta forma giydi
YEREL HABERLER İsmail Çipe 8 maçta forma giydi
Hakan Arıkan formaya hasret
YEREL HABERLER Hakan Arıkan formaya hasret
Kayseri Gençlerbirliği 15 kart gördü
YEREL HABERLER Kayseri Gençlerbirliği 15 kart gördü
Develi'de esnafa korona virüs darbesi
YEREL HABERLER Develi'de esnafa korona virüs darbesi
Huzurevi ve bakım evlerinde çalışanlar sokağa çıkma sınırlandırılmasında istisna kapsamına alındı
YEREL HABERLER Huzurevi ve bakım evlerinde çalışanlar sokağa çıkma ...
Selfie çekmek isterken kayalıklardan yuvarlandı
YEREL HABERLER Selfie çekmek isterken kayalıklardan yuvarlandı
Kayseri’de uyuşturucu taciri 6 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri’de uyuşturucu taciri 6 şahıs yakalandı
Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı 18 metre yüksekliğindeki uçuruma yuvarlanan şahsı kurtarmak için ekipler seferber oldu
YEREL HABERLER Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma ...
(Görüntülü) Kayseri'de pazarda maskeli alışveriş
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kayseri'de pazarda maskeli alışveriş
Develili esnaftan örnek davranış; her gün 100 aileye 2 ekmek yardımı yapıyorlar
YEREL HABERLER Develili esnaftan örnek davranış; her gün 100 aileye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X