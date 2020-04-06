El ve ayak yanmalarına dikkat Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu: “El ve ayak yanması en sık diyabet hastalarında görülüyor”

– Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, el ve ayak yanmalarında esas tedavinin sebebe yönelik olduğunu söyledi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, el ve ayak yanmaları hakkında bilgiler verdi. Bu şikayet ile çok karşılaştıklarını El ve ayak yanmaları çok sık rastladığımız bir durum olduğunu belirterek hastalığın birçok nedeni olduğunu söyleyen Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, sadece nörolojik hastalarda değil, endokrin, psikiyatrik, kemik, eklem ve damar hastalıklarında da görüldüğüne dikkat çekiyor. Hatta cilt hastalıklarının bile ayaklar ve ellerde yanmaya sebep olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam ediyor: “En çok gördüğümüz hasta popülasyonu diyabet (şeker) hastaları veya insülin direnci olanlardır. Sürekli yüksek oranda karbonhidrat tüketimi ve obezite, insülin direncine veya diyabete sebep oluyor. Bazen diyabet veya insülin direnci tanısı konmadan önce bile ilk belirti olarak el ve ayak yanmaları ortaya çıkabiliyor. Ayrıntılı testlere rağmen el ayak yanmalarının nedeni bazen maalesef saptanamıyor” dedi.

Daha çok ayak yanması şikayetinin ön plana çıktığını belirten Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, “El ve ayak yanmaları genellikle yavaş bir şekilde başlar ve önce ayak parmaklarının uçlarında yanma hissediliyor. Tedavi almazsa yukarı doğru ilerliyor ve bir süre sonra artık hastanın ellerinde de yanma başlıyor. Biz, yanma şikayetleri olan hastaların bir uzmana başvurmasını istiyoruz. Daha başlangıç aşamalarında gelmeleri çok önemli. Altta yatan sebebin araştırılması gerekiyor. Hastanın hikayesi ve muayene bulguları bizim için önemlidir. Şikayetlerin ne zaman başladığı, şiddeti ve sıklığı önemli ayrıntılardır. Nörolojik muayenenin sonuçlarına göre kan tahlilleri ve gerekirse elektronörofizyolojik testler (elektromiyografi EMG) yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

El ve ayak yanmalarının tedavi süreci ile ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, “Tedavi sürecinde de hastalarda altta yatan sebebe ve belirtilere yönelik bir tedavi veriyoruz. Hastada herhangi bir endokrinolojik bir hastalık ortaya çıkmışsa, biz hastayı endokrinoloji veya iç hastalıklarına yönlendiriyoruz. Diyabeti varsa, mutlaka kontrol altına alınması gerekiyor. Başka bir hastalık düşünüyorsak, o yönde bir tedavi verilmesi gerekiyor. Basit ağrıkesiciler burada etkisizdir. Sonuç olarak esas tedavi, sebebe yöneliktir” diye konuştu.

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