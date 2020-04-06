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Kayseri OSB, Korona virüse karşı servis araçlarını ücretsiz dezenfekte ediyor

İHA

Kayseri OSB tarafından, yeni tip korona virüs (Kovid19) önlemleri kapsamında, Kayseri OSB'de faaliyet gösteren işletmelere ait servisler veya söz konusu işletmelere dışarıdan personel taşımacılığı hizmeti veren servis araçlarına yönelik dezenfekte işlemi başlatıldı.

Kayseri OSB, Korona virüse karşı servis araçlarını ücretsiz dezenfekte ediyor

Kayseri OSB tarafından, yeni tip korona virüs (Kovid19) önlemleri kapsamında, Kayseri OSB’de faaliyet gösteren işletmelere ait servisler veya söz konusu işletmelere dışarıdan personel taşımacılığı hizmeti veren servis araçlarına yönelik dezenfekte işlemi başlatıldı.
Kayseri OSB Fevzi Mercan Camii bitişiğindeki park alanında başlatılan uygulamada, ortak kullanım alanlarından olan toplu taşıma/servis araçlarına ücretsiz dezenfekte hizmeti 10 Nisan tarihine kadar devam edecek. Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından, korona virüs salgınına karşı bölge sanayicilerini ve çalışanlarını bilgilendirmeye yönelik muhtelif çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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