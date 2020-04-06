Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Erciyes Bulvarı ile Kartal Bulvarı'nın kesiştiği yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 ADF 932 plakalı otomobil ile 16 UD 566 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.