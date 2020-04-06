Başkan Öztürk'ten Berat Kandili mesajı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Mesajında yaklaşan Ramazan ayının müjdecisi, günahlardan af olunmak için dua kapılarının en fazla açık olan gecelerden biri olan Berat Gecesi’nin tüm insanlığa hayırlar getirmesini dileyen Başkan Esat Öztürk; “ Ülkemizde ve dünyada Covid 19 virüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyoruz. İslam Alemi olarak Berat Gecesinde hem günahlarımızın affı için hem de insanlığın kurtuluşu için Rabbimize dua edeceğiz. Rabbim dualarımızı kabul buyursun. İnşallah bu beladan tez zamanda kurtulur, insanlık olarak feraha ulaşırız. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum.” İfadelerini kullandı.

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