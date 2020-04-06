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Büyükşehir 21 gündür maske üreterek ücretsiz dağıtıyor

İHA

Kayseri'de sanat ve mesleki eğitimde yaptığı çalışmalarla Anadolu'da da bir marka haline gelen KAYMEK, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla Korona virüs salgınında da önemli bir misyon üstlenerek Kayseri'nin ihtiyacını karşılamak adına 17 Mart'tan itibaren günde 7 bin adet maske üretiyor. Üretilen maskeler de halka ücretsiz dağıtılıyor.

Büyükşehir 21 gündür maske üreterek ücretsiz dağıtıyor

Kayseri’de sanat ve mesleki eğitimde yaptığı çalışmalarla Anadolu’da da bir marka haline gelen KAYMEK, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla Korona virüs salgınında da önemli bir misyon üstlenerek Kayseri’nin ihtiyacını karşılamak adına 17 Mart’tan itibaren günde 7 bin adet maske üretiyor. Üretilen maskeler de halka ücretsiz dağıtılıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi KAYMEK, Koronavirüs tedbirleri alınmaya başlandığı günden itibaren gerekli teknik ve hammadde alt yapısını oluşturarak Kayseri’de kamu çalışanları, özel harekat polisleri, askerler ve tüm vatandaşların maske ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti. KAYMEK’te görev yapan kadın eğitmenler hem tesislerdeki atölyelerde hem de evlerinde kurmuş oldukları teknik alt yapı ile maske üretimini salgının başladığı ilk günlerden beri sürdürüyor. Bu anlamda Türkiye’de maske üretimi yapan ilk belediyelerden olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında önemli bir yer tutan maskeleri her gün Kayserililere dağıtıyor.
Başkan Memduh Büyükılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 11 Mart’tan itibaren maske ihtiyacının oluşacağını biliyorduk. Bu amaçla da KAYMEK’teki kadın eğitmenlerimizin bunu yapıp yapamayacaklarına dair bir çalışma gerçekleştirdik ve eğitmenlerimiz ortaya çok güzel bir iş çıkardı. Şu anda eğitmenlerimiz hem tesislerimizde hem de evlerinden günde 7 bin adet maske üretiyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde kullandığı alanlarda üretilen bu maskeleri ücretsiz dağıtıyoruz. Ülkemizin tarihine bakacak olursak Türk kadını zor zamanlarda hep önemli görevler üstlenmişlerdir. 93 Harbi’nde Nene Hatunlar, Kurtuluş Savaşı’nda Şerife Bacılar, Kayseri’de Fatma Bacılar gibi Koronavirüs salgınında da KAYMEK’teki kadın eğitmenlerimiz, şehrimiz ve hemşehrilerimizin sağlığı için önemli bir görev üstlenmişlerdir. Bu çalışmayı yapan tüm eğitmenlerimize ve KAYMEK yöneticilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu birliktelik ve dayanışma ile virüs salgınından da kısa zamanda kurtulacak ve eski güzel günlerimize hep birlikte devam edeceğiz” dedi.
KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi’nde üretilen maskeler halkımızın yoğun bir şekilde kullandığı alanlarda belediye ekipleri tarafından dağıtılmaya devam ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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