Abdulkadir Bitigen 26 haftada 14 maç yönetti

Kayseri Bölgesi Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen, bu sezon geride kalan 26 haftalık periyotta 14 maçta düdük çaldı.
Kayseri Bölgesi Üst klasman hakemi, Abdulkadir Bitigen geride kalan 26 hafta sonunda Süper Ligde 13 maçı ve Türkiye Kupası'nda 1 maçı yönetti. Abdülkadir Bitigen, Süper Ligde 6 maçta VAR Hakemi olarak görev yaparken, TFF Süper Kupa final maçında 1 ve kupada ise 3 maçta VAR olarak görev yaptı.
Hakemlik hayatında sadece 1 kez derbi maçı yöneten Abdulkadir Bitigen, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada başarılı bir performans ortaya koyarak Merkez Hakem Kurulu (MHK)'nun güvendiği isimlerden birisi haline geldi.
Abdulkadir Bitigen’in yönettiği maçlar:
HAKEM
Denizlispor 20 Galatasaray
Ç.Rizespor 00 Göztepe
Fenerbahçe 21 Ankaragücü
Antalyaspor 06 Gençlerbirliği
Galatasaray 20 Ç.Rizespor
Trabzonspor 10 Alanyaspor
Göztepe 22 Fenerbahçe
Kasımpaşa 34 Gaziantep
Galatasaray 50 Antalyaspor
Sivasspor 11 Ç.Rizespor
M.Başakşehir 10 Beşiktaş
Trabzonspor 52 Ç.Rizespor
Galatasaray 00 Beşiktaş
Trabzonspor 50 Erzurumspor (Kupa)
VAR
Gençlerbirliği 00 Galatasaray
M.Başakşehir 22 Trabzonspor
Galatasaray 01 M.Başakşehir
Kasımpaşa 03 Galatasaray
Fenerbahçe 13 Galatasaray
Göztepe 03 M.Başakşehir
Akhisarspor 01 Galatasaray (TFF Süper Kupa)
M.Başakşehir 11 Kırklarelispor (Kupa)
Denizlispor 44 Trabzonspor (Kupa)
Antalyaspor 00 Konyaspor (Kupa)
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