Abdulkadir Bitigen 26 haftada 14 maç yönetti

Kayseri Bölgesi Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen, bu sezon geride kalan 26 haftalık periyotta 14 maçta düdük çaldı.

Kayseri Bölgesi Üst klasman hakemi, Abdulkadir Bitigen geride kalan 26 hafta sonunda Süper Ligde 13 maçı ve Türkiye Kupası'nda 1 maçı yönetti. Abdülkadir Bitigen, Süper Ligde 6 maçta VAR Hakemi olarak görev yaparken, TFF Süper Kupa final maçında 1 ve kupada ise 3 maçta VAR olarak görev yaptı.

Hakemlik hayatında sadece 1 kez derbi maçı yöneten Abdulkadir Bitigen, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada başarılı bir performans ortaya koyarak Merkez Hakem Kurulu (MHK)'nun güvendiği isimlerden birisi haline geldi.

Abdulkadir Bitigen’in yönettiği maçlar:

HAKEM

Denizlispor 20 Galatasaray

Ç.Rizespor 00 Göztepe

Fenerbahçe 21 Ankaragücü

Antalyaspor 06 Gençlerbirliği

Galatasaray 20 Ç.Rizespor

Trabzonspor 10 Alanyaspor

Göztepe 22 Fenerbahçe

Kasımpaşa 34 Gaziantep

Galatasaray 50 Antalyaspor

Sivasspor 11 Ç.Rizespor

M.Başakşehir 10 Beşiktaş

Trabzonspor 52 Ç.Rizespor

Galatasaray 00 Beşiktaş

Trabzonspor 50 Erzurumspor (Kupa)

VAR

Gençlerbirliği 00 Galatasaray

M.Başakşehir 22 Trabzonspor

Galatasaray 01 M.Başakşehir

Kasımpaşa 03 Galatasaray

Fenerbahçe 13 Galatasaray

Göztepe 03 M.Başakşehir

Akhisarspor 01 Galatasaray (TFF Süper Kupa)

M.Başakşehir 11 Kırklarelispor (Kupa)

Denizlispor 44 Trabzonspor (Kupa)

Antalyaspor 00 Konyaspor (Kupa)

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