Melikgazi Belediyespor Kulübü Taekwondo Takımı Evde Çalışıyor

Melikgazi Belediye Taekwondo Spor Kulübü şampiyon oyuncuları korona virüs önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın "Evde Kal" çağrısına uyarak evde de çalışmalara devam ediyorlar.

“Evde Kal Formda Kal” kapsamında “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” diyerek evlerinde çalışmalara devam eden taekwondo şampiyonlarına teşekkür eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Koronavirüs dolayısıyla spor salonlarının kapanmasının ardından şampiyonlarımız evde spor yapıyorlar. Türkiye Şampiyonu ve Avrupa 2. Türkan Teke, Türkiye Şampiyonu ve Avrupa 3.cüsü Sporcumuz Büşra Öztürk ile Türkiye Şampiyonu ve Balkan Şampiyonu Sine Sürücü kızımız evde çalışmalarını sürdürüyor. Çünkü hayat eve de sığar diyerek spor yapmaktan geri kalmıyorlar. Kendilerini tebrik ederim. Sporcularımızda birçok vatandaşımız gibi evinde gönüllü karantiya devam ediyor. Ama evde boş durmuyorlar antrenmanlarını da yapmaya devam ederek hem zinde hem de formda kalıyorlar. Genç sporcularımıza tedbir alıp evden çıkmadıkları ve kurallara uydukları için teşekkür ediyorum. Lütfen çok gerekmedikçe evden çıkmayalım. Hijyenimizde dikkat edelim, onların işini daha da zorlaştırmayalım. Sağlık her şeyden önemli. Lütfen evde kal.” dedi.

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