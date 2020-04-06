Kayseri'de bulunan yaralı balık kartalı, tedaviye alındı

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<br>KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de Yamula Barajı'nda yaralı bulunan balık kartalı, tedaviye alındı.<br>Yamula Barajı kıyısında balıkçılar tarafından bulunan balık kartalı, Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı kartal, daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesinde tedaviye alındı. Kartalın kanadı ve ayağında kırık saptandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'den yapılan açıklamaya göre; ayağında 2015'e ait halka bulunan balık kartalının, Letonya'da bilimsel çalışmalar için işaretlendiği tespit edildi. Balık kartalının, bakım ve tedavisinden sonra doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.<br> DHA-Genel Türkiye-Kayseri DHA<br>2020-04-06 15:58:37<br>

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