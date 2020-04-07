Kuzuların imdadına 'Numara' yetişti Kokusu kaybolan kuzuyu annesi tanımayınca anne ve kuzuları numaralandırdı

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir çoban, kuzularla annelerini rahat bulmak için hayvanların üzerlerine numara yazdı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde çobanlık yapan Nail Çobanoğlu, kokusu kaybolan kuzuları anneleri tanımayınca ilginç bir yola başvurdu. Anne koyunlar ve kuzularını tek tek numaralandıran Çobanoğlu, bu sayede kuzuları annelerinden ayırmadı.

Nail Çobanoğlu, "Koyun ve kuzuları numaralandırmamızın sebebi; kış gününde ıslanan kuzuların kokusunu anneleri tanımıyor ve kuzuyu beslemiyor. Bende numaralandırdım ki eğer böyle bir şey olur da anne koyun kuzuyu tanımazsa ben hemen müdahale edip annesinin yavrusunu tanımasını sağlıyorum. Benim için numaralandırma sistemi çok iyi oluyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.