(Görüntülü) İlaç almak için koronavirüs karantinasından çıkınca hastaneye götürüldü

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KAYSERİ'de, koronavirüs şüphesiyle tedavi gördükten sonra evine gönderilen Hamza K., 14 günlük karantina süreci dolmadan mantar ilacı almak için dışarıya çıkınca sağlık ekipleri tarafından tekrar hastaneye götürüldü. <br>Hamza K., 21 Mart'ta yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvurduğu hastanede koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındı. Kontrolleri yapılan Hamza K, koronavirüs testinin negatif çıkması üzerine 26 Mart'ta taburcu edilerek, 14 gün evinde karantinada kalması istendi. Hamza K., bugün karantinanın 12'nci gününde mantar ilacı yazdırmak için Kayseri Devlet Hastanesi Cildiye Bölümü'ne başvurdu. Kontrolü sırasında karantina süresinin dolmadığı anlaşılan Hamza K., durumun polise bildirilmesi üzerine kaçtı. Polis ekipleri, Hamza K.'nin Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde oturduğu evinin önünde önlem aldı. Hamza K., evine gelince polis ile birlikte bekleyen 112 Acil Servis ambulansına alınarak, kontrol için Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü. DHA-Genel Türkiye-Kayseri <br>2020-04-07 15:29:52<br>

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