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Kayseri'de 9 katlı bir bina karantinaya alındı Kapıcının korona virüs testi pozitif çıkınca bina komple karantinaya alındı

İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 9 katlı bir bina Covid19 nedeniyle karantina altına alındı. Binaya giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kayseri'de 9 katlı bir bina karantinaya alındı Kapıcının korona virüs testi pozitif çıkınca bina komple karantinaya alındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 9 katlı bir bina Covid19 nedeniyle karantina altına alındı. Binaya giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sancaktepe Mahallesi 4356. Sokak üzerinde bulunan bir binanın görevlisi, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Görevliye hastanede yapılan Covid19 testi pozitif çıkınca, bina karantinaya alındı. Binanın girişlerine görevlilerce şerit çekilirken, giriş çıkışlar ise yasaklandı.
Bir bina sakini, görevlide korona virüs tespit edildiği için dün öğleden sonra binanın karantina altına alındığını, karantinanın 14 gün süreceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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