AGD mesafeleri kitapla kapatıyor

Anadolu Gençlik Derneği korona virüs karantinasında çalışmalarını internet faaliyetleri ile yapıyor. Dernek hatim çalışmasını sosyal medya üzerinden yaparken öğrencilere de kitap dağıtımı ile ulaşmaya devam ediyor.

Derneğin Kayseri Şubesi başkanı Av. Baki Coşkun, “Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu salgın hastalık sebebiyle kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için evde izole olmuş durumdayız. Gençliğimizi dert edinerek çalışmalarını yürüten Anadolu Gençlik Derneği olarak kıymetimiz olan gençlerimize yönelik olarak yüz yüze çalışmalarımıza ara versekte, onların gelişmeleri açısından yalnız bırakmamak adına öğrencilere bir kitap hediye etmek istedik. Kıymetli hayırseverlerin desteği ile öğrencilerimizi kitapla buluşturduk. Çok olumlu dönüşler aldık. Bizi gören gençler ve aileleri memnuniyetlerini dile getirdiler. Bu da bizim şevkimizi artırdı. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Hedef 1 Milyon Hatim

Av. Baki Coşkun, “Sadece bu çalışma ile kalmadık. Bir yandan önümüzdeki senenin planlamasını yaparken bir yandan kitap tahlilleri ile kendimizi geliştirme çabası içerisindeyiz. İçinde bulunduğumuz üç aylar nedeniyle maneviyatımıza yönelik çalışmaları da artırdık. Ülkemizin bu durumdan kurtulması için Anadolu Gençlik Derneği olarak hatim çalışması başlattık. Hedefimizi 1 milyon hatim olarak belirledik. Ciddi bir teveccüh var. www.agdhatim.com üzerinden başvuruları alıyoruz. Her dakika artan bir başvuru var. İnsanlarımızın hassasiyeti ve bilinci oldukça artmış görünüyor. Dün gece Berat Kandili idi. Bunun huşusunu yaşamaya gayret ettik. Bir yandan dünya mazlumları için dua ederken bir yandan çekmekte olduğumuz sıkıntılardan kurtulmayı diledik. Bizlerde evlerimizde kalarak elimizden geldiğince karantinada bulunarak faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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