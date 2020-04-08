Develi'de şiddetli yağış etkili oldu

"Bu gidiş gidiş değil"

"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'nin Develi ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu.

Develi ilçesinde öğleden sonra başlayan yağmur ilçe merkezinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağan şiddetli yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, yayalar da yağmurdan korunmak için bina diplerine sığındı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre yağışların aralıklarla devam etmesinin beklendiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.