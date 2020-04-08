Develi'de araç dezenfekte çalışmaları başladı

"Bu gidiş gidiş değil"

"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Korona virüsle mücadele kapsamında Develi Belediyesi, bugünden itibaren ekip ve ekipmanla araç dezenfekte çalışmalarına başladı.

Her gün saat 9:00’dan 15:00’a kadar araç dezenfekte hizmetinin devam edeceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Korona virüsüyle mücadelemizi titizlikle sürdürmeye devam ediyoruz. Hemşerilerimizin hijyenik bir ortamda araçlarına gönül rahatlığıyla binebilmeleri için başlattığımız bu hizmetimize dışarı çıkma yasağı bulunmayan hemşerilerimizi bekliyoruz” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.