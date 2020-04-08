"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

Hes Kablo Kayserispor, liglerin devam edip etmeyeceği yönündeki belirsizliğin giderilmesini bekliyor.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da bekleyiş devam ediyor. Korona virüs (Covid19) nedeniyle 3 hafta önce ertelenen liglerin ardından teknik heyet ve futbolcular bir anca karanın açıklanmasını bekliyor.

Teknik heyetin hazırladığı özel program çerçevesinde bireysel çalışmalarını sürdüren SarıKırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu’nun alacağı karara göre hareket edecek.

Süper Lig takvimine göre planlama yapacak olan sarı kırmızılı takım, bir an önce kararın gelmesini bekliyor.

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