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Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

İHA

Kayseri'de takla atan otomobilde büyük hasar meydana gelirken, sürücü burnu bile kanamadan araçtan çıktı.

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

Kayseri'de takla atan otomobilde büyük hasar meydana gelirken, sürücü burnu bile kanamadan araçtan çıktı.
Kaza, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesinde bulunan Kocasinan bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mükremin Ç. yönetimindeki 38 EL 462 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü burnu bile kanamadan otomobilden çıktı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı. Otomobilde çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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