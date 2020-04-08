Kayseri'de yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Vaka ve ölümlerde korkunç artış! En kara gün!

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<br>Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde Kamil Tosun (60), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.<br>Olay, ilçeye bağlı Kocasinan Mahallesi 781'inci Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Kamil Tosun'dan bir süre haber alamayan çocukları eve gitti. Kamil Tosun'u yatakta hareketsiz halde bulan çocukları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kamil Tosun'un öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından Tosun'un cesedi, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN<br>2020-04-08 21:49:56<br>

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