Devrilen otomobilden yara almadan kurtuldu

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<br>Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil devrildi. Sürücü Mükremin Çalışkan kazadan yara almadan kurtuldu. <br>Kaza, akşam saatlerinde, Kocasinan Bulvarında meydana geldi. Mükremin Çalışkan yönetimindeki 38 EL 462 plakalı otomobil, yağış nredeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin yardımına koştuğu Çalışkan, otomobilden çıkarıldı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çalışkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN<br>2020-04-08 23:08:54<br>

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