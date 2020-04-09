Çocukların tehlikeli oyununu muhtar önledi 3 katlı binanın camından sarkan çocukları gören muhtar aileleri uyardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çocukların tehlikeli oyununu muhtar önledi 3 katlı binanın camından sarkan çocukları gören muhtar aileleri uyardı

İHA

Kayseri'de 3 katlı binanın en üst katındaki dairenin penceresinden sarkan ve oyun oynayan çocukları gören mahalle muhtarı, oyuna müdahale ederek çocukların ailesini uyarırken, çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı.

Çocukların tehlikeli oyununu muhtar önledi 3 katlı binanın camından sarkan çocukları gören muhtar aileleri uyardı

Kayseri'de 3 katlı binanın en üst katındaki dairenin penceresinden sarkan ve oyun oynayan çocukları gören mahalle muhtarı, oyuna müdahale ederek çocukların ailesini uyarırken, çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı.
Develi ilçesine bağlı İzmirli Mahallesinde 3 katlı binanın en üst kadındaki dairenin penceresinden sarkan iki çocuk düşme tehlikesi geçirmelerine rağmen oyunlarına devam etti. Çocukların penceredeki tehlikeli oyununu fark eden mahalle muhtarı Mustafa Yıldız, hem çocukları hem ailelerini uyararak üzücü bir olay yaşanmasının önüne geçti.
Muhtar Yıldız, "Çocukların pencerede oyun oynamaları dikkatimi çekti. Pencereden sarkan çocukların düşme tehlikesi vardı. Allah korusun belki hayatlarını da kaybedebilirdi. Ben de hem çocukları hem de ailelerini daha dikkatli olmaları konusunda uyardım" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) Milli halterci Muammer Şahin, olimpiyatlara sığınakta hazırlanıyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Milli halterci Muammer Şahin, olimpiyatlara ...
Sokak hayvanları düzenli olarak besleniyor
YEREL HABERLER Sokak hayvanları düzenli olarak besleniyor
Melikgazi'de salgına rağmen sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Melikgazi'de salgına rağmen sokak hayvanları ...
Kayserispor bireysel çalışıyor
YEREL HABERLER Kayserispor bireysel çalışıyor
Vali Şehmus Günaydın'ın 10 Nisan Polis Haftası Mesajı
YEREL HABERLER Vali Şehmus Günaydın'ın 10 Nisan Polis Haftası Mesajı
(Görüntülü) Devrilen otomobilden yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Devrilen otomobilden yara almadan ...
(Görüntülü) Kayseri'de yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kayseri'de yalnız yaşadığı evde ölü ...
(Görüntülü) İŞKUR'da 4 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İŞKUR'da 4 personelin koronavirüs testi ...
Devrilen otomobilden yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Devrilen otomobilden yara almadan kurtuldu
Kayseri'de yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayseri'de yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
İŞKUR'da 4 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER İŞKUR'da 4 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
Ayşe Ak'tan 'Karantina' açıklaması İŞ-KUR İl Müdürü Ayşe Ak: "Müdürlüğümüze çalışmalar devam ediyor"
YEREL HABERLER Ayşe Ak'tan 'Karantina' açıklaması İŞ-KUR İl Müdürü ...
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu
YEREL HABERLER Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu
Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz: "En hakkaniyeti ligin oynanması" "Liglerin oynanacağına ihtimal vermiyorum"
YEREL HABERLER Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz: "En hakkaniyeti ...
Oynadıkları evde yangın çıkaran çocuklar kurtarıldı
YEREL HABERLER Oynadıkları evde yangın çıkaran çocuklar kurtarıldı
Kayserispor kalecisi Silviu Lung: "Futbolu çok özledim" "Kayserispor'da mutluyum"
YEREL HABERLER Kayserispor kalecisi Silviu Lung: "Futbolu çok ...
Kayserispor’da bekleyiş devam ediyor
YEREL HABERLER Kayserispor’da bekleyiş devam ediyor
(Özel) Dışarı çıkması yasak olduğu için markete dronla gidiyor 19 yaşında alışverişi dronla yapıyor
YEREL HABERLER (Özel) Dışarı çıkması yasak olduğu için markete ...
İncesu'da metruk binada yangın çıktı
YEREL HABERLER İncesu'da metruk binada yangın çıktı
Develi'de araç dezenfekte çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Develi'de araç dezenfekte çalışmaları başladı
Develi'de şiddetli yağış etkili oldu
YEREL HABERLER Develi'de şiddetli yağış etkili oldu
Başkan Palancıoğlu, pazar yerinde korona virüs önlemlerini denetledi
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu, pazar yerinde korona virüs ...
Başkan Dr. Palancıoğlu ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Aşı Geliştirme Merkezi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibini tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Dr. Palancıoğlu ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa ...
Başkan Palancıoğlu pazar yerinde korona virüs önlemlerini denetledi, alışveriş yaptı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu pazar yerinde korona virüs ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X