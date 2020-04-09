Kayseri’de karantinada bulunan 29 kişi tahliye edildi Sağlık çalışanları tahliye edilen vatandaşları alkışlarla uğurladı

"Bu gidiş gidiş değil"

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Umre’den döndükten sonra Korona virüs tedbirleri kapsamında Kayseri’de karantinaya alınan 29 kişi, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla tahliye edildi.

Umre’den döndükten sonra Kayseri’ye getirilen 29 kişi, EmelMehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde karantinaya alınmıştı. 14 günlük karantina sürecini tamamlayan 29 kişi, bugün tahliye edildi. Tahliye sırasında hastane çevresinde güvenlik önlemi alınırken, AFAD ekipleri de, karantinadan çıkan vatandaşlarla tek tek ilgilendi.

İstanbul, Çanakkale, Diyarbakır, Konya ve Siirt’e gönderilen 29 kişi, alkışlarla hastaneden uğurlandı.

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