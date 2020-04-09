Koronavirüsü yenen 32 umreci, alkışlarla uğurlandı

Photoshop'un bu kadarına da pes

"Bu gidiş gidiş değil"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)UMRE dönüşü Kayseri'nin Talas ilçesindeki yurtta gözlem altına alınanlardan koronavirüse yakalanan 32 umreci, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.<br>Geçen 16 Mart'ta umreden dönenlerden 252'si, koronavirüs tedbirleri kapsamında Talas'ta Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Burada koronavirüs testleri pozitif çıkan 60 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı. Diğer 192 kişi ise 14 günlük karantina süresini tamamlayarak, memleketlerine gönderildi.<br>ALKIŞLARLA UĞURLANDILAR<br>Emel Mehmet Tarman Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 60 kişiden 32'sinin, yapılan testleri negatif çıkınca taburcu edilmesine karar verildi. Koronavirüsü yenerek valizleriyle hastaneden çıkan umreciler, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde araçlara bindi. Umrecileri sağlık çalışanları, alkışlarla uğurladı. Umrecilerin evlerinde 14 gün boyunca karantina altında tutulacağı öğrenildi. Öte yandan, diğer 28 umrecinin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ<br>2020-04-09 12:52:13<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.