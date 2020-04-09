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Başkan Palancıoğlu Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yılını kutladı

İHA

Başkan Palancıoğlu Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yılını kutladı

Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü olmasından dolayı Melikgazi İlçe Emniyet Müdürü Maksut Gültaş’ı ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 1845 tarihinin Türk Emniyet Teşkilatı açısından önemli olduğunu bu tarihe kadar zabıta olarak nitelenen teşkilatın 10 Nisan 1845’ten itibaren polis teşkilatı adı altında hizmet vermeye başladığını söyledi.
Türk polisinin gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, milletinin gönlünde taht kurmasının haklı gurur ve mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, mesajında şu açıklamalarda bulundu;
"Polis Teşkilatımızın 175. yılını kutlamak üzere Melikgazi İlçe Emniyet Müdürümüz Maksut Gültaş’ı ve polis memuru arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Polis Teşkilatımız her geçen gün gelişen ve değişen şartlar altında sürekli kendilerini geliştirmektedirler. Emniyet Teşkilatımız, sadece adli suçlarla değil, ülkemizi parçalamak isteyen vatan hainleriyle de canları pahasına mücadele etmektedirler. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polis Teşkilatımıza müteşekkiriz. Bu vesile Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için görev yapan Emniyet Teşkilatı’nın tüm mensuplarının 175’inci kuruluş yıldönümünü kutluyor, teşkilatın her kademesinde hizmet vermiş şehit polislerimizi rahmetle anıyor, görevleri başındaki fedakâr polislerimiz ve teşkilat mensuplarımızın çalışmalarında başarılar diliyorum."
Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memurlarına çikolata ikram eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, polis memurlarına eldiven, maske ve kolonya hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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