Kayseri'de koronavirüsü yenen yaşlı çift, taburcu edildi

<br>Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, koronavirüs testleri pozitif çıkan ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan N.T. (80) ve eşi H.T. (74) hastalığı yenerek, taburcu oldu.<br>Fransa'dan Kayseri'ye gelen N.T. ve H.T. çifti, geçen 30 Mart'ta yüksek ateş, öksürük ve göğüste ağrı şikayetleri ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu. Çiftin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde çifte, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, Dr. Gamze Kalın Ünüvar ve ekibi tarafından, 10 gün tedavi uygulandı. Yaşlı çift, tedavi sonucu hastalığı yendi. Son yapılan testleri negatif çıkan ve sağlıklarına kavuşan çift, taburcu edildi.<br>Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Hastanemize yüksek ateş, öksürük ve göğüste ağrı şikayetleri nedeniyle başvuran çiftimize gerekli muayene ve tetkikleri yaptık, test sonuçlarının pozitif olması nedeniyle hastanemizde tedavi altına aldık. 10 günlük tedavi sonrasında hastalarımız tedaviye olumlu yanıt verdiler ve taburcu oldular" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN<br>2020-04-09 14:53:46<br>

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