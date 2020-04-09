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Hasan Hüseyin bahçede çalışıyor

İHA

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin, evin bahçesinde bireysel antrenman yapıyor.

Hasan Hüseyin bahçede çalışıyor

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin, evin bahçesinde bireysel antrenman yapıyor.
Korona Virüs nedeniyle liglere ara verilmesinden sonra memleketi Eskişehir'e giden Hasan Hüseyin Acar, teknik heyetin kendisine verdiği çalışma programına göre idman yapıyor. Yaşadığı binanın bahçesinde antrenman yapan Hasan Hüseyin, futbol dolu günleri özlediğini söyledi. Korona virüs salgınından korunmak için herkesin tedbirli olmasını ve mümkün olduğunca evden çıkmamasını isteyen 25 yaşındaki futbolcu, "İnsan sağlığı her şeyden önemli. Sağlıklı yaşamak için hem sporumuzu yapalım hem de dış etkenlerden mümkün olduğunca korunalım. Gerekli olmadıkça evden de çıkmayalım. umarım biran önce bu salgın biter ve eski hayatımıza döneriz. Futbol dolu günleri özledik ama sabretmekten ve beklemekten başka çaremiz yok" dedi.

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