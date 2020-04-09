Pedro idmanlara başladı

"Bu gidiş gidiş değil"

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Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, tesislerde antrenmana başladı.

Süper Lig'e Covid19 virüs salgını nedeniyle ara verilmesinden sonra uzun süre evinden çıkmayan futbolcu Pedro Henrique, Kayserispor tesislerinde çalışmalara başladı. Brezilyalı futbolcu, teknik heyetin kendisine verdiği çalışma programına göre bireysel idman yapıyor.

Pedro Henrique, Kayserispor tesislerinde kendisi için ayrılan saatte direkt idman sahasına gidip antrenmanını yaptıktan sonra evine dönüyor.

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