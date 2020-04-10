Apartmanda koronavirüs paniğine neden olan madde, 'büyü' için sürülen domuz yağı çıktı (2)

<br>SERBEST BIRAKILDI<br>Adliyeye sevk edilen Kezban M, savcılıktaki ifadesinin ardından, mahkemeye çıkarıldı. İfadesinde "Çok pişmanım, evliliğimi kurtarmak için yaptım" diyen Kezban M, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN<br>2020-04-10 16:03:24<br>
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