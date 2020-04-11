Kayseri'de sokağa çıkma yasağını duyanlar market ve fırınlara koştu (2)

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>SOKAKLAR BOŞALDI<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak´ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyan Kayserililerin market ve fırınlara akın etmesinin ardından yasak saatinin başlamasıyla sokaklar boş kaldı. Kayseri'nin en işlek bölgesi Cumhuriyet Meydanı boş kalırken, araç trafiğinin de olmadığı gözlemlendi. Sokağa çıkma yasağıyla birlikte şehir, sessizliğe büründü.Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN<br>2020-04-11 01:37:05<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.