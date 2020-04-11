'Bu akşam kendim için hazırlandım'

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Kayseri'de sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 2 gün süreyle başlatılan sokağa çıkma yasağının ardından Kayseri'de sokaklar boş kaldı. Hafta sonlarında insan ve araba trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı'nda görevliler haricinde kimsenin olmadığı gözlendi.

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