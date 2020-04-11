Sokağa çıkma yasağının olduğu 2 günde bu veterinerler çalışacak

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Valiliği, sokağa çıkma yasağının olduğu 2 günde görev yapacak nöbetçi veteriner hekim listesini paylaştı.

Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada, nöbetçi olacak veteriner hekimlerle ilgili şu bilgiler verildi:

“Develi Develi Veteriner Kliniği Yasin Yılmazer Pazar Sokak Belediye Pasajı D:105, 38400 Develi/Kayseri,

Bünyan Cepli Veteriner Kliniği Abdullah Cepli, Mehmet Özcan Caddesi Sağlık Mah. No:5 Bünyan,

Yahyalı Yahyalı Veteriner Kliniği Hacı Karabulut Kuzu Boyacılı Cad. Camikebir Mah. No:4a Yahyalı/Kayseri,

Talas Pozitif Veteriner Kliniği Hakan Doğan Eyüp Sultan Cad.Bahçelievler Mah.No:17 D Talas/Kayseri,

Yeşilhisar Karabacak Veteriner Kliniği Ekrem Karabacak, İsmet İnönü Cad. İdris Mah. No:232 Yeşilhisar/Kayseri,

İncesu Kızılışık Veteriner Kliniği Fatih Kızılışık, İstiklal Karamustafapaşa No:311 İncesu/Kayseri,

Akkışla Sarıoğlan Zafer Veteriner Kliniği Zafer Himmetoğlu, Kululu Yeni Mahalle No:20 Akkışla/Kayseri,

Tomarza Tunalıoğlu Veteriner Kliniği Mustafa Tunalıoğlu, Eski Postahane Sk, Cumhuriyet Mah.No:23 Tomarza/Kayseri,

Pınarbaşı Sarız Tümüklü Veteriner Kliniği Belen Tümüklü, Dedeman Cad.Yeniocak Mah. No:22A Pınarbaşı/Kayseri

Kocasinan Zirve Veteriner Kliniği Mustafa Çimen Kocasinan Bulvarı Kocasinan/Kayseri,

Kocasinan Uyan Veteriner Kliniği O.Buğra Uyan, Anıt Cad.Gevhernesibe Mah.No:12 A Kocasinan/Kayseri,

Kocasinan Işık Veteriner Kliniği Ahmet Ata Doğu Garajı İçi Kocasinan / Kayseri,

Kocasinan Kocasinan Veteriner Kliniği Karal Duygulu, Anıt cad. Gevhernesibe mah. No:3A Kocasinan/Kayseri,

Kocasinan Çağlayan Veteriner Kliniği Kaan Erdoğan Gemlik c. Anbar Mah. No:17B Melikgazi/Kayseri,

Kocasinan Terapi Veteriner Kliniği İbrahim Çavuşoğlu Tuna Cad.Erciyesevler Mah.No:8A Kocasinan/Kayseri,

Kocasinan Oscar Veteriner Kliniği Onur Kılınç Yeşil Mah Kocasinan Kayseri,

Kocasinan Erciyes Veteriner Kliniği Alper Koçyiğit, Donanma Cad.Gevhernesibe Mah.No:14 Kocasinan/Kayseri,

Kocasinan Işık Veteriner Kliniği Mehmet Ergüden Uğur Evler Mah.Doğu Terminali B Blok No:23

Özvatan Felahiye Emre Sayar istiklal cad. Kalemah. No:15 Felahiye/Kayseri

Melikgazi Yaşam Veteriner Kliniği Mehmet Önal Gün Sazak Cad. A blok Gesi Fatih Mah. No:37A Melikgazi/Kayseri

Melikgazi Güneş Veteriner Kliniği Rıfat Gün Melikgazi/Kayseri

Melikgazi Anadolu Veteriner Kliniği Niyazi Kılıçkaya Yeniçay S.Turkuaz İş Kalpaklıoğlu M. No: 35B Melikgazi/Kayseri

Melikgazi FourVet Veteriner Kliniği Bahtiyar Güden Melikgazi Mah. Melikgazi/Kayseri

Melikgazi Sevimli Patiler Veteriner Kliniği Özge Ceylan Olgunlar Cad.Yıldırım Beyazıtmah/Semt No:9E Melikgazi/Kayseri

Melikgazi Ömür Veteriner Kliniği Bülent Ertuğrul Tavlasun Cad. Kılavuzlar Gavremoğlu M.No:21 D Melikgazi/Kayseri

Melikgazi Melikgazi Veteriner Kliniği Eray Ata Uçak Sk. Hunat Mah. No:14P Melikgazi/Kayseri.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.