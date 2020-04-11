Sokağa çıkma yasağının olduğu 2 günde bu veterinerler çalışacak

Kayseri Valiliği, sokağa çıkma yasağının olduğu 2 günde görev yapacak nöbetçi veteriner hekim listesini paylaştı.
Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada, nöbetçi olacak veteriner hekimlerle ilgili şu bilgiler verildi:
“Develi Develi Veteriner Kliniği Yasin Yılmazer Pazar Sokak Belediye Pasajı D:105, 38400 Develi/Kayseri,
Bünyan Cepli Veteriner Kliniği Abdullah Cepli, Mehmet Özcan Caddesi Sağlık Mah. No:5 Bünyan,
Yahyalı Yahyalı Veteriner Kliniği Hacı Karabulut Kuzu Boyacılı Cad. Camikebir Mah. No:4a Yahyalı/Kayseri,
Talas Pozitif Veteriner Kliniği Hakan Doğan Eyüp Sultan Cad.Bahçelievler Mah.No:17 D Talas/Kayseri,
Yeşilhisar Karabacak Veteriner Kliniği Ekrem Karabacak, İsmet İnönü Cad. İdris Mah. No:232 Yeşilhisar/Kayseri,
İncesu Kızılışık Veteriner Kliniği Fatih Kızılışık, İstiklal Karamustafapaşa No:311 İncesu/Kayseri,
Akkışla Sarıoğlan Zafer Veteriner Kliniği Zafer Himmetoğlu, Kululu Yeni Mahalle No:20 Akkışla/Kayseri,
Tomarza Tunalıoğlu Veteriner Kliniği Mustafa Tunalıoğlu, Eski Postahane Sk, Cumhuriyet Mah.No:23 Tomarza/Kayseri,
Pınarbaşı Sarız Tümüklü Veteriner Kliniği Belen Tümüklü, Dedeman Cad.Yeniocak Mah. No:22A Pınarbaşı/Kayseri
Kocasinan Zirve Veteriner Kliniği Mustafa Çimen Kocasinan Bulvarı Kocasinan/Kayseri,
Kocasinan Uyan Veteriner Kliniği O.Buğra Uyan, Anıt Cad.Gevhernesibe Mah.No:12 A Kocasinan/Kayseri,
Kocasinan Işık Veteriner Kliniği Ahmet Ata Doğu Garajı İçi Kocasinan / Kayseri,
Kocasinan Kocasinan Veteriner Kliniği Karal Duygulu, Anıt cad. Gevhernesibe mah. No:3A Kocasinan/Kayseri,
Kocasinan Çağlayan Veteriner Kliniği Kaan Erdoğan Gemlik c. Anbar Mah. No:17B Melikgazi/Kayseri,
Kocasinan Terapi Veteriner Kliniği İbrahim Çavuşoğlu Tuna Cad.Erciyesevler Mah.No:8A Kocasinan/Kayseri,
Kocasinan Oscar Veteriner Kliniği Onur Kılınç Yeşil Mah Kocasinan Kayseri,
Kocasinan Erciyes Veteriner Kliniği Alper Koçyiğit, Donanma Cad.Gevhernesibe Mah.No:14 Kocasinan/Kayseri,
Kocasinan Işık Veteriner Kliniği Mehmet Ergüden Uğur Evler Mah.Doğu Terminali B Blok No:23
Özvatan Felahiye Emre Sayar istiklal cad. Kalemah. No:15 Felahiye/Kayseri
Melikgazi Yaşam Veteriner Kliniği Mehmet Önal Gün Sazak Cad. A blok Gesi Fatih Mah. No:37A Melikgazi/Kayseri
Melikgazi Güneş Veteriner Kliniği Rıfat Gün Melikgazi/Kayseri
Melikgazi Anadolu Veteriner Kliniği Niyazi Kılıçkaya Yeniçay S.Turkuaz İş Kalpaklıoğlu M. No: 35B Melikgazi/Kayseri
Melikgazi FourVet Veteriner Kliniği Bahtiyar Güden Melikgazi Mah. Melikgazi/Kayseri
Melikgazi Sevimli Patiler Veteriner Kliniği Özge Ceylan Olgunlar Cad.Yıldırım Beyazıtmah/Semt No:9E Melikgazi/Kayseri
Melikgazi Ömür Veteriner Kliniği Bülent Ertuğrul Tavlasun Cad. Kılavuzlar Gavremoğlu M.No:21 D Melikgazi/Kayseri
Melikgazi Melikgazi Veteriner Kliniği Eray Ata Uçak Sk. Hunat Mah. No:14P Melikgazi/Kayseri.”
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