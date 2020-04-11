Kayseri'de vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu, caddeler boş kaldı Boş caddeler havadan görüntülendi

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Kayseri'de sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan caddeler havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının getirildiği 31 ilden biri olan Kayseri'de, vatandaşlar yasağa uydu. Kentin tarihi Cumhuriyet Meydanı vatandaşların evde kalmasıyla bomboş kalırken, yaşanan sakinlikte havadan görüntülendi.

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