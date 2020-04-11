Kayseri'de sokağa çıkma yasağı ihlaline para cezası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıya çıkan İbrahim Ö.'ye, para cezası uygulandı.<br>Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde oturan İbrahim Ö., koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymayarak evinden çıktı. İbrahim Ö, evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda polis ekibi tarafından durduruldu. İbrahim Ö, ekmek almak için dışarıya çıktığını söyleyerek, "Marketler kapalıydı, ekmek almaya geldim. Oradan da arkadaşıma uğrayacaktım" dedi. Polis ekipleri, mahallesinde ekmek fırını olduğunu söylediği İbrahim Ö'ye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince para cezası uyguladı. İbrahim Ö, daha sonra evine gitmesi konusunda uyarılarak gönderildi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN<br>2020-04-11 14:41:25<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.