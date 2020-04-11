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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın: “Sokağa çıkmadan hastalığa karşı çıkabiliyorsak daha kolay bir mücadele şekli olamaz” “Vatandaşlarımızın tereddüt edecek bir şey yok; panik havası olmasına gerek yok” "Vefa Destek Oluşumuyla evlere ulaşıyoruz”

İHA

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 48 saatlik sokağa çıkma yasağı nedeniyle tereddüt edecek bir şeyin olmadığını, her türlü tedbirin alındığını söyledi. Başkan Yalçın ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında 35 bin maske, 10 bin tane hijyen paketi dağıttıklarını ve dağıtmaya devam edeceklerini söyledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın: “Sokağa çıkmadan hastalığa karşı çıkabiliyorsak daha kolay bir mücadele şekli olamaz” “Vatandaşlarımızın tereddüt edecek bir şey yok; panik havası olmasına gerek yok” "Vefa Destek Oluşumuyla evlere ulaşıyoruz”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 48 saatlik sokağa çıkma yasağı nedeniyle tereddüt edecek bir şeyin olmadığını, her türlü tedbirin alındığını söyledi. Başkan Yalçın ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında 35 bin maske, 10 bin tane hijyen paketi dağıttıklarını ve dağıtmaya devam edeceklerini söyledi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, dünyayı kasıp kavuran korona virüs nedeniyle tedbirli olunması gerektiğini, basit bir tedbirle sokağa çıkmadan virüsle mücadele edilebileceğini söyledi. Başkan Yalçın; “Dünyanın her tarafını kasıp kavuran bir beladan bahsediyoruz. Hükümetimiz baştan beri tedbirler alıyor, süreci iyi götürüyoruz. Kayseri olarak da yapılması gerekenleri mahalli bazda yapmaya çalışıyoruz. Ancak bana göre bu klasik sokağa çıkma yasağı değil, bizim virüse karşı tedbirli olmamız açısından psikolojik olarak algılanması gereken bir korunma tedbiri. Hiçbir zaman görünmeyen bir virüsten korunmak üzere evlere kapanmamıştık. Dünyanın psikolojisi, ekonomisi alt üst oldu. Biz de Türkiye olarak üzerimize düşen görevleri yapmak zorundayız. Bu güne kadar çok afet olmuş, depremler, tusunamiler, kasırgalar ancak hiçbir tanesi dünyanın her tarafını aynı anda kasıp kavurmamış. Şimdi görülmeyen bir bela var. Biz bu belanın içerisinde de görevliyiz. Bu da bizim için ayrı bir mutluluğa çevirebileceğimiz bir fırsat. İnşallah yöneticiler olarak gereğini yaparız, dünya ahiret biz de sınavımızı kazanmış oluruz. Bu bir sınav, bu sınavın başında bugün itibariyle sokağa çıkmamamız öneriliyor. Hatta yasak boyutunda bir dikkat çekiliyorsa o zaman biz sokağa çıkmadan biz hastalığa karşı çıkabiliyorsak bundan daha kolay bir mücadele şekli olamaz. Evinde otur, yat sana bulaşmasın. Çok basit olmasıyla beraber çok büyük bir sınav” ifadelerini kullandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Yalçın; “Talas’ta 50 bin tane maske sipariş ettik, 35 bin tanesini dağıttık. 10 bin tane hijyen paketi dağıttık, önümüzdeki günlerde10 bin tane daha dağıtacağız. 20 bin tane Türk Klasikleri, 10 bin tane de dünya klasiklerinden kitap hazırlattık, Pazartesi’nden itibaren onları dağıtacağız. İaşelerimizi dağıtıyoruz. Vefa Destek Oluşumuyla evlere ulaştık, 30 kişi şuanda görev yapıyor, 45 tane de müracaat olmuş. 45 tanenin 39 tanesi evine ekmek istemiş. Hemen ekmeklerini götürebilecek 30 kişilik ekiple hazırız 5 otomobilimizle. Bu konuda hazırız. 430 tane kafe ve restorantın 400 tanesi kapandı. Burada kapalı olan kafeler, berber, kuaförler ve buna benzer günü birlik kazanıp günü birlik yiyen insanların çok olduğu bir yer. Bizin bunları bulup destek olmamız lazım. Allah yoklukla kimseyi imtihan etmesin inşallah. Bir aydan bu yana yaptığımız iş bu. Bu güne kadar ihtiyacı olan kayıtlı ailelerimize, şimdiden sonra da işini geçici olarak kaybetmiş olanlarla ilgili bir mücadeleye gireceğiz. İnşallah başarılı oluruz” diye konuştu.

Vatandaşımız rahat olsun, panik havası oluşturmaya gerek yok”
Sokağa çıkma yasağında vatandaşın panik yapmaya gerek olmadığını, her türlü tedbirin alındığını da kaydeden Yalçın; “Vatandaşlarımız rahat olsunlar Bizler hayatta ve işimizin başındayız. Fırınlar açık, sosyal destek ekiplerimiz ayakta, devletimiz ayakta, elhamdülillah yiyecek, içecek, ihtiyaç malzemeleri olmak üzere devletin hiçbir görevinden kusur etmediği tedbirler alınmış noktadayız. Onun için devletimiz bu kadar güçlüyken vatandaşlarımızın tereddüt edecek bir şey yok; panik havası olmasına gerek yok. Tabi çok ciddi tehlikeyle karşı karşıyayız, bunun algılanması gerek” dedi.
30 kişilik bir ekiple vatandaşın hizmetinde olduklarını da dile getiren Yalçın; “Sokağa çıkma yasağında vatandaşlar 112 Vefa’dan ulaşabilirler. Aynı zamanda Talas Vefa’nın özel telefonu 437 37 33 nolu telefon. Dediğimiz gibi 30 kişi görevde. Bu arada çöple alakalı işlerimiz devam ediyor. İtfaiye gibi herkes işinin başında. Caddelerimizi, sokaklarımızı yıkayıp destek olmak, kolay atlatmak adına hizmetlerimizi yapıyoruz. Park, bahçe olarak da çok güzel projelerimiz var. Bir taraftan onları da devam ettirmek istiyoruz. Hayat eskisi gibi olmasa da devam edecek” dedi.
Normal hayata dönüldüğünde planladıkları yeni projelerden de bahseden Başkan Yalçın; “Çocuklar sabretsin, çok güzel sürprizler hazırlıyoruz. Bizim vereceğimiz kitapları okusunlar. Önce kitapları isteyecekler, bizler kapılarına teslim edeceğiz. Sonra sıkıntı geçip dışarı çıkmak serbest olduğunda kurallara uyarak onları gezdireceğim. Şehri üstü açık otobüsle gezdiren bir sistem var. Onu hazırladık. Yasaktan sonra çocuklardan başlamak üzere gezilere başlayacağız. Yeniden mümkün olduğunca eski hayatımıza döneceğiz” şeklinde konuştu.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ayrıca, vatandaşlardan evde kaldıkları sürede kendilerine kazanım sağlamalarını tavsiye ederek sıkıntıyı fırsata çevirmeleri gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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