Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı

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<br>Olcay DÜZGÜNMuhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.<br>İçişleri Bakanlığı'nın dün akşam yayımladığı genelgeyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu illerden Kayseri sessizliğe büründü. Yasak öncesi Kayseri'nin en yoğun bölgesi olan Cumhuriyet Meydanı, bugün boş kaldı. Öte yandan şehirde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, sokaklarda denetim yaptı. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR<br>2020-04-11 15:20:35<br>

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