Kayseri'de 'ay' güzelliği

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<br>Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, akşam saatlerinde çıkan ay güzel görüntüler oluşturdu.<br>Kayseri'de, gece ay, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde bulunanlara görsel şölen sundu. Ayın güzel görüntüsü kentin her bölgesinden görüldü. O görüntüler ise objektiflere yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN<br>2020-04-12 09:35:23<br>

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