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Kayseri'de 'ay' güzelliği

DHA

Kayseri'de 'ay' güzelliği

<br>Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, akşam saatlerinde çıkan ay güzel görüntüler oluşturdu.<br>Kayseri'de, gece ay, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde bulunanlara görsel şölen sundu. Ayın güzel görüntüsü kentin her bölgesinden görüldü. O görüntüler ise objektiflere yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN<br>2020-04-12 09:35:23<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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