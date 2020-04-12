Tedavisi tamamlanan yaralı kurt özgürlüğüne kavuştu

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aracın çarpması sonucu yaralanan kurt, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.

3 ay önce ilçeye bağlı Güneşli mevkiinde aracın çarpması sonucu arka ayaklarından yaralanan olarak bulunan ve Harikalar Diyarında bulunan hayvanat bahçesinde tedavi altına alınan kurt, sağlığına kavuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvanat bahçesinden alınan kurt, doğaya salındı.

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