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Develi Belediyesi’nin yaşlılara özel desteği devam ediyor

İHA

Tüm dünyanın ve Türkiye'nin mücadele ettiği korona virüs nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş üstü Develililerin mağdur olmaması için Develi Belediyesi oluşturduğu özel birimle yaşlılara telefonla ulaşarak ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor.

Develi Belediyesi’nin yaşlılara özel desteği devam ediyor

Tüm dünyanın ve Türkiye’nin mücadele ettiği korona virüs nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş üstü Develililerin mağdur olmaması için Develi Belediyesi oluşturduğu özel birimle yaşlılara telefonla ulaşarak ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor.
Vefa Sosyal Yardımlaşma Grupları ile ortak hareket eden birim, yaşlıların aldıkları hizmetten memnuniyetlerini sorup, başka bir ihtiyacı olup olmadıklarını kaydediyor. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın selamını ileten belediye yetkilileri aldıkları hizmetten farklı bir ihtiyacı olup olmadıklarını not edip, gerekli birimlere ihtiyacı bildirerek giderilmesini sağlıyor. Özellikle iki günlük sokağa çıkma yasağında yaşlılar başta olmak üzere yardım talep eden herkesin ihtiyaçlarını kaydedip ilgili birimlere ileten ekip vatandaşlarla ekipler arasında doğru bilgi ulaşmasını sağlıyor.
Bu zor günlerde yaşlılara özel destekler verilmesinin çok önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Yaşlılarımızın bize bizlerin de yaşlılarımıza ulaşabilmemiz için ekiplerimiz her an sahada ve telefon başlarında hizmet vermeye devam edecekler. Bizler dışarıda çalışmaya devam ediyoruz, lütfen ihtiyacı olmayan hemşerilerimiz dışarıya çıkmayıp evde kalsınlar. Unutmasınlar ki hayat eve sığar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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