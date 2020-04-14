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Hayırsever, mahallenin tüm bakkal borcunu ödedi

DHA

Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de bir hayırsever, mahalledeki bakkalın veresiye defterinde kayıtlı borcun tamamını ödedi. Bakkal Fatih Coşkun, "Borcu olanların  birçoğu sevinçten ağladı, hayırsever için dua etti" dedi. Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesinde Fatih Coşkun'a ait iş yerine gelen hayırsever, mahallelinin veresiye borcunu ödemek istediğini söyledi. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, defterde yazan borçların tamamını ödedi.  Bakkal Coşkun, iş yerinin camına "Müşterilerimizin 08.04.2020 tarihine kadar olan bütün veresiye borçları ödenmiştir. Kimsenin borcu...

Hayırsever, mahallenin tüm bakkal borcunu ödedi

<br>Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de bir hayırsever, mahalledeki bakkalın veresiye defterinde kayıtlı borcun tamamını ödedi. Bakkal Fatih Coşkun, "Borcu olanların  birçoğu sevinçten ağladı, hayırsever için dua etti" dedi.<br>Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesinde Fatih Coşkun'a ait iş yerine gelen hayırsever, mahallelinin veresiye borcunu ödemek istediğini söyledi. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, defterde yazan borçların tamamını ödedi.  Bakkal Coşkun, iş yerinin camına "Müşterilerimizin 08.04.2020 tarihine kadar olan bütün veresiye borçları ödenmiştir. Kimsenin borcu yoktur" yazısı asarak, tüm borcun ödendiğini duyurdu.<br>'İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN BORÇLARINI ÖDEDİ'<br>Bakkal Coşkun, veresiye defterindeki tüm borçları ödeyen hayırsevere teşekkür ederek, "6 gün önce bakkal dükkanıma bir vatandaş geldi. 'İhtiyaç sahibi olan arkadaşlar varsa yardımcı olmak, borçlarını ödemek istiyorum' dedi. Oturduk bir süre sohbet ettikten sonra veresiye defterlerini beraber inceledik. Hayırsever ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi. Allah ondan binlerce defa razı olsun. Ben duacıyım. İşi gücü rast gelsin" dedi.<br>'BİRÇOĞU SEVİNÇTEN AĞLADI'<br>Borçları ödenen vatandaşların çok sevindiğini kaydeden Coşkun, şunları kaydetti:<br>"Bizler esnaf ve ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde ödenen borçlar ilaç oldu. Bu tür insanlar her daim var olsun. Bu yardım severler hem esnafa, hem vatandaşa hem de devlete yardımcı oluyorlar.  Ben ne kadar dua etsem azdır. Hayırsever beni tatmin edecek şekilde ödeme yaptı. Borcu olanlar bakkala geldiğinde birçoğu sevinçten ağladı. İnsanlar ağlayıp, hayırsever için dua etti. Koca koca insanlar çocuk gibi ağladı. Rabbim devletimizi ve bu tür insanları var etsin." <br>Öte yandan, hayırseverin ödediği miktar açıklanmadı.    DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ<br>2020-04-14 11:48:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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