Ücretsiz maskeler Kayseri'de vatandaşlara ulaştırılıyor

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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile dağıtılmaya başlanan ücretsiz maskelerin Kayseri'de vatandaşlara ulaştırılmaya başlandığını bildirdi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile ücretsiz dağıtılan maskeler PTT aracılığı ile vatandaşlarımıza ulaştırılmaya başlandı. 20 ile 65 yaş aralığında maske ihtiyacı olan vatandaşlarımız, edevlet üzerinden taleplerini oluşturabilirler. PTT çalışanlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

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