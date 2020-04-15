Kayseri’de korona virüs denetlemeleri devam ediyor

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle (Covid19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere Kayseri’de uyulup uyulmadığı konusundaki denetlemeler devam ediyor.

Özellikle şehrin kalabalık caddelerinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan denetimlere ek olarak drone ile de denetimler yapılıyor. Vatandaşların alınan tedbirlere uymaları konusunda daha duyarlı olmalarının önemli olduğunu ifade eden yetkililer, bu denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.