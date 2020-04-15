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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Süper Lig oynanmalı"

İHA

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig'in oynanarak tamamlanmasından yana olduğunu söyledi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Süper Lig oynanmalı"

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig'in oynanarak tamamlanmasından yana olduğunu söyledi.
Korona virüs salgınından ötürü ertelenen Süper Lig 20192020 sezonunun kalan kısmı hakkında Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de son sırada bulunan sarıkırmızılı ekibin başkanı Gözbaşı, "Ligin tamamlanmasına 8 hafta vardı ve ligler tehir edildi. Çok kritik bir süreçte tehir edildi. Maçlar oynanacak olsaydı büyük bir felaket yaşanabilirdi. Ancak TFF, aldığı karar ile bunun önüne geçti. Şimdi liglerin ne zaman devam edeceği veya tescil edilip edilmeyeceği konuşuluyor. Ben liglerin bu haliyle değil oynanarak tescil edilmesinden yanayım" dedi. Korona virüs salgınının bitmesi veya iyice azalması neticesinde kalan 8 hafta için program çıkarılmasını ve maçların oynanmasını arzu ettiğini söyleyen Berna Gözbaşı, "Ligde son sıradayız. Kalan 8 maçımız var. Bu maçlardan gereken puanları alıp kümede kalacağımıza inanıyorum. Ben, maçların oynanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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