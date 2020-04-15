Balkondan düşen şahıs ağır yaralandı

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde evinin balkonundan düşen bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesine bağlı Taşhan Mahallesinde bulunan ikametinin balkon kapısını kapatmak isteyen R.Y. (60), balkon kapısının kırılması sonucunda aşağıya düşerek ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından R.C., tedavisi için Kayseri'ye sevk edildi.

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