Başkan Yalçın'dan kampanyaya 10 bin TL destek

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 10 bin TL bağışladı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da 10 bin TL destekte bulundu. Başkan Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı bağışın dekontunu paylaştı.

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