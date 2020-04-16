Rektör Mustafa Çalış’dan Prof. Dr. İsmail Kayar’a teşekkür

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Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, korona virüsü yendikten sonra immün plaza bağışında bulunan Erciyes Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Kayar’a teşekkür etti.

Prof. Dr. Mustafa Çalış sosyal medya hesabından paylaştığı teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Covid19 hastalığını yenerek, diğer hastaların tedavisine katkı sağlamak için üniversite hastanemizde immün plazma bağışı yapan Prof. Dr. İsmail Kayar’a teşekkür ediyor, iyileşen hastalarımızı immün plazma bağışına bekliyoruz.”

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