Yahyalı'da muhtarlar 'Biz bize yeteriz' dedi

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki muhtarlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasında bağışta bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Biz Bize Yeteriz Türkiye'm Milli Dayanışma Kampanyasına bir destekte Yahyalı'daki muhtarlardan geldi. Kampanyanın başlatılmasının ardından harekete geçen muhtarlar, kısa süre içerisinde kendi aralarında 5 bin 300 TL topladı.

Toplanan para, kampanyanın hesap numarasına yatırdı.

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