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500 metrelik viyadükten atladı, hayatını kaybetti

DHA

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de Mustafa A. (27), 500 metre yükseklikteki viyadükten atlayarak yaşamına son verdi. Olay, sabah Talas ilçesini Malatya karayoluna bağlayan Derevenk Viyadüğü'nde meydana geldi. Elektronik malzeme tamirciliği yapan Mustafa A, annesi ve eşine "Ben hastaneye gidiyorum" diyerek çıktı. Mustafa A., 38 ZA 502 plakalı hafif ticari aracı ile viyadük üzerinde durdu. Mustafa A, viyadük korkuluklarına çıkarak kendisini boşluğa bıraktı. Kayaklıklara düşen Mustafa A., hayatını kaybetti. Mustafa A.'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından devlet hastanesi morguna...

500 metrelik viyadükten atladı, hayatını kaybetti

<br>Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de Mustafa A. (27), 500 metre yükseklikteki viyadükten atlayarak yaşamına son verdi.<br>Olay, sabah Talas ilçesini Malatya karayoluna bağlayan Derevenk Viyadüğü'nde meydana geldi. Elektronik malzeme tamirciliği yapan Mustafa A, annesi ve eşine "Ben hastaneye gidiyorum" diyerek çıktı. Mustafa A., 38 ZA 502 plakalı hafif ticari aracı ile viyadük üzerinde durdu. Mustafa A, viyadük korkuluklarına çıkarak kendisini boşluğa bıraktı. Kayaklıklara düşen Mustafa A., hayatını kaybetti. Mustafa A.'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Oğlunun ölüm haberi üzerine gelen anne Ayşe A., gözyaşlarına boğuldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ<br>2020-04-16 12:42:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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