Meteoroloji'den 'Zirai don' uyarısı

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Meteorolojiden yapılan açıklamada, bu gece hafif zirai don olayının beklenildiği belirtilerek, çiftçilere uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"16.04.2020 Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerimizde yer yer hafif zirai don olayı bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerin başladığı bölgelerde tarımla uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir."

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