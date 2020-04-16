Memur-Sen'den sağlık ve PTT çalışanlarına koruyucu maske desteği

MemurSen Kayseri Şubesi, sağlık ve PTT çalışanlarına bin 200 adet koruyucu maske dağıttı.

MemurSen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, yaptığı açıklamada, "Kamu çalışanlarımızın fedakarca çalışmalarına şahit oluyoruz. Pandemi sürecinde Kayseri önemli bir sınavın ortasındadır. MemurSen bu gibi zor süreçlerde her zaman devletinin ve milletinin yanında yer almıştır. Eğitim BirSen olarak SağlıkSen şubemiz ve Birlik HaberSen temsilciliğimizle birlikte toplam bin 200 adet koruyucu maske dağıtımı yaptık. SağlıkSen Şube Başkanımız Hakan Keser ve Birlik HaberSen Başkanı Mehmet Taş ile birlikte birlikte PTT çalışanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza koruyucu siper desteğinde bulunduk. MemurSen olarak ‘Şimdi Vefa Zamanı’ kampanyasına ve “Biz Bize Yeteriz” yardım kampanyasına birer milyon TL’lik maddi yardımda bulunduk. Bizler MemurSen olarak üzerimize düşen ne varsa gücümüz oranında sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışacağız. Şu süreçte işinin başında olan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, PTT çalışanlarına, büro çalışanlarına ve tüm kamu çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Halkımıza da evde kalın diyoruz."

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